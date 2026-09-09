Haberler

Şanlıurfa’da taziyeden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü

Şanlıurfa’da taziyeden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen olaya göre, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde, taziyeden dönen Levent Çerçi idaresindeki 27 APV 283 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Gör yönetimindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Levent Çerçi'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Levent Çerçi'nin eşi 36 yaşındaki Fatma Çerçi, 15 yaşındaki oğlu Mustafa Çerçi ve 12 yaşındaki kızı Büşra Çerçi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi olarak alınan anne ve iki çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Feci kazada otomobilde bulunan 17 yaşındaki Ayşegül Çerçi ile kuzeni Fatma Özel de ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma karşısında oynayamayacak

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma'ya karşı oynayamayacak
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var