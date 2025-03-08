Şanlıurfa'da Ramazan Boyunca 1600 Aileye İftar Yemeği

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede bin aileye, depremin ağır hasar bıraktığı Adıyaman'da ise 600 aileye iftar yemeği veriyor.

Ramazan ayında farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü depremin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da bin 600 aileye iftarlık dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlenen iftar yemeği ile Ramazan'ın maneviyatı yaşatılıyor. Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ile Hayır Hizmetleri Servisi çalışanları da iftar sofrasında vatandaşları yalnız bırakmıyorlar.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı "Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek Şanlıurfa ilinde her gün bin kişilik Adıyaman ilinde ise her gün 600 kişilik iftar veriyoruz. Bu iftarımız ramazan ayı boyunca devam edecek. Kapımızın herkese açık olduğu bir ortamda bütün Şanlıurfalılar ve Adıyamanlıları buraya davet ediyoruz. Vakıf kültürünün bir temel taşı olan dayanışmayı ve paylaşmayı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA