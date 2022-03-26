Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı - Haberler

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Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ve İlçe Kaymakamı Önder Çengel'in eşi Ayşegül Çengel, 18 ile 24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ve İlçe Kaymakamı Önder Çengel'in eşi Ayşegül Çengel, 18 ile 24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

Sibel Ekinci ve Ayşegül Çengel, ev ziyaretleri çerçevesinde yaşlı ailelerin misafiri oldu. Yaşlılara 'Saygı Haftası' çerçevesinde yaşlıları ziyaret eden Ekinci ve Çengel, yaşlıların ellerini öpüp hayır dualarını aldı. Onlarla sohbet ederek anılarını ve nasihatlerini dinledi.

Yaşlıların talep ve önerilerini de dinleyen Sibel Ekinci ve Ayşegül Çengel, "Değerli büyüklerimizi ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduk, onların hayır dualarını aldık. Yaşlılarımız Viranşehir'in değerleri ve yaşayan hafızalarıdır. Viranşehir'deki yaşlılarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz "ifadelerini kullandılar.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise, Sibel Ekinci ve Ayşegül Çengel'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Önder Çengel, Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Yerel, Haberler

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