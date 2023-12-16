Şanlıurfa'da Engellilere Tekerlekli Sandalye ve Beyaz Baston Dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen 'Asrın felaketinde engelleri birlikte aşıyoruz' projesiyle engellilere tekerlekli sandalye, beyaz baston ve wolker dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen "Asrın felaketinde engelleri birlikte aşıyoruz" projesiyle engellilere tekerlekli sandalye, beyaz baston ve wolker dağıtıldı.

Düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. Engellilerin sevgi seliyle karşılanan Beyazgül, tüm engellilerle birebir ilgilenerek, sevgilerine karşılık verdi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de engelliler için kurulan tesisi çok beğendiğini belirterek, Beyazgül'e teşekkür etti.

Her zaman engellilere öncelik verdiklerini ifade eden Beyazgül, "77 adet yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 24 adet çocuk manuel tekerlekli sandalye, 5 adet akülü tekerlekli sandalye, 11 adet wolker ve 29 adet beyaz baston dağıtımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA