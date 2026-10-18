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Şanlıurfa'da bekçi, 9 ay önce sahiplendiği kuzuyu beşinci çocuğu gibi görüyor

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Şanlıurfa'da bekçi, 9 ay önce sahiplendiği kuzuyu beşinci çocuğu gibi görüyor
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Şanlıurfa Eyyübiye'deki tır garajında bekçilik yapan 62 yaşındaki bekçi, 9 ay önce 1 aylıkken sahiplendiği kuzusunu beşinci çocuğu gibi görüyor. 'Gel', 'git', 'kalk' ve 'otur' komutlarına uyan kuzu, garaj çalışanları ve gelenlerin ilgisini çekiyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir tır garajında bekçilik yapan 62 yaşındaki İbrahim Çiçek, 9 ay önce henüz 1 aylıkken sahiplendiği kuzusuna adeta bebek gibi bakıyor. Bekçi ile kuzu arasındaki sıcak bağ görenleri hayrete düşürüyor.

İlk zamanlarda sütle beslediği kuzusunu bugün badem şekeri, ekmek ve otla besleyen Çiçek, kuzuyu beşinci çocuğu gibi görüyor. Kuzusuyla arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten Çiçek, gün boyunca kendisine eşlik ettiğini, birlikte otoparkı gezdiklerini anlattı. Çiçek, kuzusunun kendisinden habersiz hiçbir yere gitmediğini söyledi. "Gel", "git", "kalk" ve "otur" gibi komutlarına karşılık veren kuzu, sergilediği davranışlarla görenlerin ilgisini çekiyor. Çiçek'in sözünü dinleyen kuzu, garajda çalışanların ve buraya gelenlerin de dikkatini çekiyor. Kuzuyu kesmeye kıyamadığını dile getiren Çiçek, kuzusuyla uzun yıllar birlikte yaşamayı planlıyor. Çiçek, kendisi için onunu sıradan bir hayvan olmadığını, aralarındaki bağı herkesin anlayamayacağını ifade etti.

Kuzu ile arasındaki bağı anlatan bekçi İbrahim Çiçek, "Benim beşinci çocuğumdur. Benim yanımdan ayrılmaz. Yavru iken aldım. Süt ile besledim. Şimdi büyüdü böyle oldu. Şimdi 9 aylık oldu. Şimdi benimle beraber bu otoparkın hepsini geziyor. Ben burada bekçiyim o da ikinci bekçi oldu. O da bizimle beraber dolaşıyor. Bu sevgi bu bağlılık aramızda nasıl oldu, ben de çözemiyorum. Biri kovalayınca kucağıma geliyor. Canı isteyince kucağıma geliyor. Daha önceleri eve götürüyordum, biraz ev sakinleri rahatsız olunca artık depoda besliyorum. Benden uzaklaşınca bağırıyor. Şimdi şu karşıdaki yere koysam kıyameti koparır. Bu hayvan bana tam alıştı. Aramızdaki sevgiyi de hiç kimse çözemiyor. Kimse çözemez de. Bunun sırrı bana çok kötü alıştı. Ben de ona alıştım, şimdi kesmeye de kıyamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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