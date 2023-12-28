SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, "Yeni yılın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde çok zor ve acı günler yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, "Covid-19 salgını bitmeden bir de bölgemizde deprem felaketi meydana geldi. Hem pandemi hem de afet döneminde toplum sağlığını korumak ve insanlık yararına hizmet vermek amacıyla akademik ve idari personel ve öğrencilerimizle çok çalıştık. Üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimize inanıyorum. Yeni bir yıla daha merhaba derken böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennim" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2023'ün SANKO Üniversitesi için başarılı bir yıl olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağlı, "Bu dönemde yüzümüzü güldüren ve bilimsel alanda göğsümüzü kabartan pek çok başarıya imza attık. SANKO Üniversitesi olarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınması amacıyla akademik, sosyal ve kültürel başarılarımızı 2024 yılında da sürdürüp çıtayı daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Yeni yılın ülkemiz, yüce milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olması temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP