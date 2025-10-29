SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 102'nci yılı, düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende, SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır" dedi.

"Cumhuriyeti Yaşamak ve Yaşatmak" konulu sunumunda Türk Milleti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarih boyunca büyük zaferler kazandığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan gelişmeleri, imzalanan antlaşmaları tarihler ve belgelerle anlattı.

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ülke topraklarının işgaline zemin hazırladığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesini başlattığını söyledi.

"Zorlu savaş yıllarının ardından 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, millet iradesine dayanan yeni bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla birlikte 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılarak yeni bir devletin temelleri atılmış, nihayet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilerek egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu resmen ilan edilmiştir" şeklinde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, "Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapabilmek için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Programın sunuculuğunu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Merve Nur Bağcı üstlenirken Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Yılmaz ise kemanla katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP