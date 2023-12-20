Üye Girişi
Haberler

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Denge Merkezi Kuruldu: Baş Dönmesine Etkili Çözümler

Güncelleme:
Abone Ol

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü bünyesinde Denge Merkezi kuruldu. Vertigo ve denge bozukluğu şikayetlerine etkili çözümler sunmayı hedefleyen merkezde, çeşitli testler ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü bünyesinde Denge Merkezi kuruldu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi İlyas Dişikırık, vertigonun (Baş dönmesi) çözümsüz olmadığını söyledi. Her adımda dengede olmanın, yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük aktivitelerde rahatlık sağlamak adına büyük etkiye sahip olduğunu belirten Opr. Dr. Dişikırık, "Vertigo sadece bir bulgu olduğundan öncelikle altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, Denge Merkezi'nde vertigo ve denge kaybıyla ilgili şikayetlere karşı etkili ve olumlu çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vertigo ve denge bozukluğu şikayetleri

KBB Hastalıkları ve Odyoloji Bölümlerine yoğun vertigo ve denge bozuklukları şikayetleri aldıklarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, şöyle devam etti: "Bu tür şikayetlerde kaynağın belirlenmesi için altta yatan sorunun tanılanmasında kullanılacak testlerin doğru tercih edilmesi, uygulanması ve yorumlanması önemlidir. Özellikle öykünün doğru alımı, kulak muayenesi, nörolojik olarak muayeneyle işitmenin kontrolü yapılmalıdır. Ayrıntılı hikaye alımı birinci ve en önemli adımdır. Şikayetlerin nasıl ve ne zaman, başladığı, baş dönmesinin ne kadar süreyle devam ettiği, ilaçların kullanılması, işitmede kayıp, çınlama durumuna ek olarak kusma, baş ağrısı, mide bulantısı, yürüme ve görmede kayıp ve bozukluk vb. belirtiler ayrıntılı biçimde öğrenilmelidir. KBB hastalıkları uzmanının yaptığı fizik muayenenin sonuçları ile öykü alımının sonuçları bir araya getirilerek, en doğru test belirlenerek değerlendirilir."

Denge Merkezinde bulunan cihazlar ve yapılan testler

Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, Denge Merkezinde bulunan cihazları ve yapılan testleri şöyle özetledi: "Odyometre Cihazı, Timpanometri (Orta kulak basıncı) Cihazı, ABR (BERA: işitmeyle Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları) Testi, Otoakustik Emisyon, VNG (Videonistagmografi) Cihazı."

"VNG, denge sistemini değerlendiren önemli bir laboratuvar testi olup, göz hareketlerini 'video googles' adlı kameralı gözlüklerle kaydeden, analiz yapan yüksek teknolojiye sahiptir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, şu bilgileri paylaştı: "Baş dönmesi ve denge kaybının kaynağının bir hastalık olup olmadığını belirlemede kullanılır. İç kulakta kristallerle ilgili sorun belirlenirse, özel manevralar ya da egzersizlerle, kristallerin yerine yerleşmesi sağlanır. Merkezimizde, repozisyon manevraları, medikal tedavi, Brandt-Daroff egzersizleri, habitüasyon egzersizleri gerçekleştirilmektedir." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vertigo Hastane Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title