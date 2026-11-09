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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı
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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kileci mesajında Atatürk'ün akıl ve bilimi esas alan fikirlerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine önderlik eden eşsiz liderliği, ileri görüşlülüğü ve milletine duyduğu güvenle tarihe yön veren önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Dr. Kileci, aklı ve bilimi esas alan düşüncelerinin bugün de yol gösterici nitelik taşıdığını söyledi.

Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün, çağdaş ve güçlü bir Türkiye idealinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Kileci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine liderlik ederek tarihte eşine az rastlanan bir başarıya imza atmıştır. Askeri dehası, siyasi öngörüsü ve kararlı duruşuyla yalnızca Türk milletinin değil, dünya tarihinin de saygın liderleri arasında yerini almıştır. Atatürk, bizlere bağımsız bir vatanın yanı sıra çağdaş uygarlık hedefiyle şekillenen güçlü bir Cumhuriyet ve büyük bir fikir mirası bırakmıştır. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemek; aklı, bilimi ve eğitimi rehber edinerek ülkemizi daha ileriye taşımakla mümkündür. Fikirleri, eserleri ve Cumhuriyete duyduğu inanç, nesiller boyunca yaşamaya devam edecektir."

Dr. Kileci, mesajını "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diyerek tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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