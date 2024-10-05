Sandıklı'da Taşımalı Eğitim Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Taşımalı Eğitim' çerçevesinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu başkanlığında Şube Müdürü Ali Ayhan, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma, okul müdürleri ve şoförleri ve taşımalı eğitim yapılan okul müdürleri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda, taşımalı eğitim ve okul servisleri konusunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğine göre taşınan öğrencilerin durumu değerlendirildi. Taşınan öğrencilerin okula zamanında ulaştırılması, taşıma araçlarının denetimi, puantajların modüle işlenmesi ve kuruma teslim edilmesi gibi konular görüşüldü.

Eroğlu, taşımalı eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR