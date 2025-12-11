Öğrenci ve öğretmenlere polisten eğitim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere polis tarafından eğitim verildi.

Sandıklı ilçesinde ki ortaokul ve liselerde verilen eğitim çalışmasına yaklaşık 800 öğrenci katıldı. 80 rehber öğretmenede verilen eğitimde güvenli internet kullanımı ile birlikte trafik kuralları, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR