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Sandıklı Adliyesi'nde Çocuk Görüşme Odası Kuruldu

Sandıklı Adliyesi'nde Çocuk Görüşme Odası Kuruldu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, adli süreçte çocukların kendilerini daha iyi hissetmeleri için çocuk görüşme odası kuruldu. Bu odada çocuk oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar bulunurken, uzman psikologlarla görüşme imkanı sağlanıyor.

Afyonkarahisar Sandıklı Adliyesi'nde çocuk görüşme odası kurulurken, görüşme odasında çocukların kendini daha iyi hissetmeleri ve rahat bir ortam oluşturulması adına çocuk oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar bulunuyor.

Sandıklı Adliyesinde çocukların yargılama sırasında üstün yararının korunması özellikle mağduriyeti bulunan çocukların duruşma veya diğer adli işlemler sürecinde olumsuz etkilenmemesi için adliyede vakit geçirebilmesi, çocukların uzman psikologlar ile görüşme gerçekleştirebilmesi, çocukların yargılamalar nedeni ile duydukları kaygı düzeylerinin en aza indirilebilmesi amacı ile çocuk görüşme odası kuruldu.

Çocuklar için Adalet Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrası çocuk görüşme odaları için standartların belirlenmesi amaçlanan bu faaliyet içinde "çocukla adli görüşme" başlığı sadece mağdur çocukla görüşmenin değil aynı zamanda tanık ve suça sürüklenen çocuk sıfatıyla dinlenen çocukların da projeye dahil olduğu ifade edildi.

Açılışı Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Sandıklı Ticaret Odası Başkanı Bekir Çetin tarafından gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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