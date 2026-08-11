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Sivas'ta Atıl Araçlar Sanayi Sitelerinden Kaldırılıyor

Sivas'ta Atıl Araçlar Sanayi Sitelerinden Kaldırılıyor
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Sivas’ta sanayi sitelerinde uzun süredir yol kenarları ve iş yerlerinin önlerinde bekletilen atıl araçlar, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve ulaşım alanlarının rahatlatılması amacıyla kaldırılıyor.

Sivas'ta sanayi sitelerinde uzun süredir yol kenarları ve iş yerlerinin önlerinde bekletilen atıl araçlar, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve ulaşım alanlarının rahatlatılması amacıyla kaldırılıyor.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil'in girişimleri ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Yeni Ata Sanayi ve 4 Eylül Sanayi Sitelerinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında uzun süredir yol kenarlarında ve iş yerlerinin önlerinde atıl olarak bekletilen, kullanılmayan ve sahibi olmayan araçlar, gerekli inceleme ve işlemlerin ardından trafik polislerinin gözetiminde çekici yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

Atıl durumdaki araçların çevre düzenini olumsuz etkilediğini ve esnafın çalışma alanlarını daralttığını belirten Demirgil, sanayi esnafının daha düzenli bir ortamda faaliyet göstermesinin ve vatandaşların sanayi sitelerine ulaşımının önem taşıdığını ifade etti.

"Amacımız görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması"

Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Demirgil, "Emniyet Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işbirliği sonrasından gerekli inceleme ve araştırmalar neticesinde mevzuata uygun bir şekilde işlem yapılan araçların sanayi bölgelerinden kaldırılması sağlanmaktadır. Amacımız, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, ulaşım alanlarının rahatlatılması, trafikte yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve sanayi sitelerinin daha düzenli bir görünüme kavuşturulmasıdır. Bu çalışmalarımız ile sanayi sitelerinin daha modern, düzenli ve güvenli hale gelmesini sağlamaktır." dedi.

Kullanılmayan araçların kaldırılması konusunda verilen destekten dolayı teşekkür eden Demirgil, "Kullanılmayan araçların kaldırılması noktasında destek olan Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Alaağaçlı'nın şahsında emeği geçenlere ve duyarlı esnafımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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