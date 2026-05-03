Sanatı ayakkabıya taşıdı, uluslararası ilgi gördü

Almanya'da yaşayan Meryem Akşan, ayakkabıları sanatsal bir tuvale dönüştürdüğü özgün çalışmalarıyla dikkat çekerken, tasarımları kısa sürede uluslararası ölçekte ilgi görmeye başladı. Farklı konseptlerde hazırladığı özel çalışmalar hem sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı hem de birçok ülkeden sipariş almasını sağladı.

Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Meryem Akşan, ayakkabıları sanat eserine dönüştüren özgün çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 yıldır bir market zincirinin Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Departmanı'nda görev yapan Akşan, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü sanat ilgisini farklı bir alana taşıyarak ayakkabı tasarımlarına yöneldi. Sanat anlayışını günlük kullanım ürünlerine uyarlayan Akşan, ayakkabıları adeta tuval gibi kullanarak kişiye özel tasarımlar hazırlamaya başladı. Özellikle Trabzonspor temalı çalışmalarıyla öne çıkan tasarımcı, bordo-mavi renklerin ağırlıkta olduğu özel koleksiyonlar oluşturdu.

Sosyal medya içerik üreticileri için de tasarımlar yapan Akşan'ın çalışmaları kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Hazırladığı videolarla dikkat çeken tasarımcı, farklı ülkelerden siparişler almaya başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için özel bir ayakkabı tasarlayan Akşan, ürünü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teslim etti. Bu çalışma, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Kemençe üzerine yaptığı özel tasarımlar da ilgi gören Akşan'ın ürünleri Hollanda, İsviçre, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderildi.

Bilgisayar başında sürdürdüğü mesleğine rağmen küçük yaşlardan bu yana devam ettirdiği sanat ilgisini ayakkabı tasarımlarına taşıyarak dikkat çeken Meryem Akşan, eşinin yönlendirmesiyle başladığı ayakkabı boyama çalışmaları, sosyal medyada paylaşılan bir videonun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte uluslararası bir ilgiye dönüştü.

"Sanatımın bu kadar ilgi çekmesi beni gururlandırıyor"

Sanat çalışmalarını hobi olarak sürdürdüğünü belirten Akşan'ın özellikle detaylı tasarımlarda uzun saatler harcadığı, bazı çalışmaların 10 ila 25 saat arasında tamamlandığını belirterek, "Normalde bilgisayar başında sürekli olarak çalışan biriyim. Küçük yaşlarımdan beri hobi olarak sanat ile uğraşıyorum. Tuvallerden sonra eşimin tavsiyesi üzerine neden ayakkabı boyamayayım dedim. Sosyal medya hesabıma bir video yükledim. Oturma odamızda çekilen bir video Trabzon'a kadar geldi. İnternette çok ilgi gördü. Böylelikle kapı açıldı. Sanatımın bu kadar ilgi çekmesi beni gururlandırıyor. Aslında benim için bir hobiydi ama başka kapıları açması hoşuma gidiyor. Bir ayakkabının tamamlanması aslında tasarıma bağlı oluyor. Sadece renklendirmeler çok uzun zaman almıyor ama Fatih Tekke'ye hazırladığım ayakkabının üzerindeki kaplan veya daha değişik çizimler en az 10 saatimi alıyor. Bazı tasarımlarda 25 saate ulaşan çalışmam oldu. Çok fazla talep geliyor. Çok şaşırıyorum. Takipçi sayım günden güne artıyor. İsteyen çok oluyor. Yurtdışında çok fazla çalışmam oluyor. Gümrük açısından kolay olan ülkelere gönderebiliyorum. Türkiye için şuanlık sadece güzel mesajları okuyabiliyorum" dedi.

"Trabzonspor taraftarlarından çok fazla talep alıyorum"

Bordo-mavili kulüp için özel tasarımlar hazırladığını kaydeden Akşan, "Trabzonspor bizim için çok büyük bir sevda. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ulaşarak tasarladığım ayakkabıyı hediye etmek istiyorum. Türkiye'den çok fazla talep alıyorum ama maalesef hiçbirini kabul edemiyorum. Trabzonspor'a bir faydamın olmasını istiyorum. Taraftarlardan çok fazla talep alıyorum. Fatih Tekke için hazırladığım ayakkabıları verirken çok heyecanlıydım. Fatih hoca ayakkabıyı görünce sevindi. Binlerce mesaj alıyorum. Bunlar sadece sipariş için olmuyor. Çok fazla destek olan var. Hollanda, İsviçre, Fransa, Almanya gibi ülkelerden çok fazla sipariş alıyorum. Ama farklı bir işte çalıştığım için çok fazla siparişi kabul edemiyorum. Sanatıma bir markaya dönüştürmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı