Sanatçı Nev, karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 57 yaşında öldü

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Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti.

"Zor", "Sen Gibi" ve "Benmişim" şarkılarıyla tanınan Nev, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, bir süredir İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

İkinci kez entübe edilmişti

3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılan Nev, ilk müdahalenin ardından entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan sanatçı, tedavisi sürerken 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti.

24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı. 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü "Her Şeye Rağmen" ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla tanındı.

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem" ve "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı