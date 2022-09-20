Sanat Güneş'i Zeki Müren, muhteşem bir geceyle anıldı

BURSA Türk Müziği'nin Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26'ıncı yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir geceyle anıldı. Gecede sahne alan TRT Sanatçıları Melihat Gülses, Mehsem Özşimşir, Mine Geçili, Nusret Yılmaz ve Alp Arslan, konser öncesi Müren'in Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek usta sanatçıya dua etti.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecenin açılışında bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zeki Müren'in sanatı dışında beyefendi kişiliği ve Türkçe'yi kullanmaktaki hassasiyeti ile de Türk Milleti'nin gönlünde taht kurduğunu söyledi. Belediye olarak, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm projeler, sadece Bursa değil yurt dışından da yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımız tarafından da bir sonraki projemiz ne olacak diye merakla beklenir. Çünkü yaptığımız projeler Bursa'nın adını Bursa dışında da duyuran projelerdir" dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, her yıl düzenlenen Fetih Şenlikleri ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bunlardan bazıları olduğunu söyleyen Başkan Dündar, "Dünyanın pek çok ülkesinden misafirlerin katıldığı, yakından takip edilen sosyal ve kültürel faaliyetlerimizden olan bu projelerimiz gibi, Zeki Müren'i Anma Gecesi de, vatandaşlarımızın arayıp ne zaman yapılıyor diye sordukları bir etkinlik. Bu akşam, TRT sanatçılarımızın seslendireceği şarkılarla, Zeki Müren'i bir kez daha anıyoruz. Ben, bu etkinliklerimize sahip çıkan tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sunuculuğunu Nalan Höke Turan, orkestra şefliğini ise Tanju Erol'un yaptığı gecede; TRT sanatçıları Melihat Gülses, Mehsem Özşimşir, Mine Geçili, Nusret Yılmaz ve Alp Arslan, sahneye birlikte çıkarak programa Zeki Müren'in 'Hayat Bazen Tatlıdır' şarkısıyla başladı. Tam bir müzik ziyafetinin sunulduğu programda Sanat Güneşi'nin yıllardır dillerden düşmeyen 'Manolyam', 'Gitme Sana Muhtacım', 'Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin', 'Ne Söylesen Sen Haklısın' gibi eserlerini binlerce Bursalı, sanatçılar ile birlikte seslendirdi.

Coşkunun hiç azalmadığı gecede, Bursalı usta bestekar Erdinç Çelikkol da unutulmadı. Rahatsızlığı bulunduğu için programa katılamayan Çelikkol, telefon aracılığı ile konsere bağlanarak, kendi bestesi olan "Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel" isimli eserini TRT sanatçılarından dinledi.

TRT sanatçısı Melihat Gülses de seslendirdiği 'Fikrimin İnce Gülü' isimli şarkısıyla dinleyenleri mest etti. Yaklaşık 3 saat süren gecenin sonunda, Zeki Müren'in unutulmaz eserlerinden 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısını seslendiren sanatçılara, Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran sanatseverler ayakta eşlik etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, program sonunda sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.