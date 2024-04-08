Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden 46 yaşındaki bir şahıs, girdiği bunalım sonrasında kafasına dayadığı silahla sokak ortasında canına kıydı. Limonata üreticisi olduğu öğrenilen adamın görüşme isteğine yanıt vermeyen kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA CANINA KIYDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden İhsan Ogün Kavalcı bunalıma girdi. Kız arkadaşıyla görüşmek için çalıştığı 5 yıldızlı otele gidip, 1 gece konaklayan Kavalcı, tüm çabalarına rağmen olumsuz yanıt alınca turistik tesisin yakınında bulunan Kuştur Caddesi'nde kafasına dayadığı silahı ateşleyerek canına kıydı. Tabanca sesini duyan çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan Kavalcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhsan Ogün Kavalcı

OLAYDAN ÖNCE KIZ ARKADAŞINA MEKTUP BIRAKMIŞ

Limonata üreticisi olduğu öğrenilen adamın görüşme isteğini kabul etmeyen kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Kavalcı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.