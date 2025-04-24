Samsunlu Çocukların Gönül Bağı: Hatay'daki Akranlarına 23 Nisan Hediyesi

Samsun Çarşambalı anaokulu çocukları, İskenderun'daki akranlarının 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı gönderdikleri armağanlarla ve yazılan notlarla kutladı. Hatay İskenderun da depremzede olan, Arsuz ilçesinde anaokulunda öğrenim gören 30 minik, hediyeleri alınca mutluluktan çifte bayram yaşadı.

Çarşamba Nene Hatun Anaokulu Müdürü Katibe Pelit, okulun öğretmenleri ile velileri "Gönül Bağı" adını verdikleri sosyal proje hazırladı. 110 öğrencinin 220 velisiyle beraber, Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Ortaokulu Anaokulu Sınıfı ile Arsuz Nergizlik İlkokulu Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerini belirlediler. Hatay'daki çocuklar için çok sayıda oyuncak arabalar ile oyuncak bebekler, oyun hamurları ve benzeri hediyeleri toplayıp, paketleyip 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yetişmek üzere kargoya verdiler. Ayrıca okulları da unutmayarak, idareci ve öğretmenlerin kullanabileceği bazı malzemeler eklediler. Hatay'da 23 Nisan günü hediyelerin çocuklara ulaştırıldığı öğrenildi. 30 minik, armağanları alınca mutluluktan çifte bayram yaşadı.

Nene Hatun Anaokulu Müdürü Katibe Pelit, oyuncakları ve diğer hediyeleri veliler ve öğretmenleriyle beraber zevkle toplayıp, mutlulukla paketlediklerini vurguladı. Pelit, "Çocuklar sevindikçe bizde mutlu oluyoruz. Aradan iki yılda geçse o çocuklarımız bu korkuyu ve acıyı yaşadılar ve her zaman bizim aklımızda ve yüreğimizdeler. Biz ülkemizdeki her çocuğun öğretmeniyiz, bu gönül bağıyla onlara bir nebze dokunmak, mutluluklarını bilmek istedik" dedi.

Hatay Arsuz Aşağı Kepirce Ortaokulu Müdürü Salih Sümer, Müdür Yardımcısı Ramazan Karapınar ile Arsuz Nergizlik İlkokulu Müdürü Abdullah Öncü'de Samsun Çarşamba'ya selam, sevgi ve saygılarını ileterek, "Çocuklarımız çok mutlu oldular. Gerçekten çifte bayram yaşadılar. Bizim Gönül Bağımız her zaman sizlerledir. Bu anlamlı çalışmaya katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - SAMSUN