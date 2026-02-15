Haberler

Naci Görür'den "Vezirköprü depremi" değerlendirmesi

Naci Görür'den 'Vezirköprü depremi' değerlendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Naci Görür, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu belirtti. Gece yarısı gerçekleşen sarsıntı 7 km derinlikte kaydedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Prof. Dr. Naci Görür, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın(KAF) kıvrım yaptığı ve büyük ölçüde kırılmış bir bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun'da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF'ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.20.48'de merkez üssü Vezirköprü olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Derbide rakibine set vermediler! 8 maçlık seri sona erdi
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

Eşiyle tartışıp düştü, yardım beklerken dehşet yaşandı
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik