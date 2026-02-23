Haberler

Kaymakamlar toplantısında gündem: Eğitim, trafik ve güvenlik

Samsun Valiliği koordinesinde düzenlenen İlçe Kaymakamları Toplantısı'nda eğitim, trafik, güvenlik ve sosyal projeler konuşuldu. Vali Orhan Tavlı'nın başkanlık ettiği toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çeşitli tedbirler değerlendirildi.

Samsun Valiliği koordinesinde düzenlenen İlçe Kaymakamları Toplantısı'nda, eğitimden trafiğe, güvenlikten sosyal projelere kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Toplantıya Vali Orhan Tavlı başkanlık etti.

Samsun'da ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden projeler ve alınması gereken tedbirler, İlçe Kaymakamları Toplantısı'nda ele alındı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda; sosyoekonomik faaliyetler ve kalkınma programları, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar ile kurumların iş ve işlemlerinde koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler görüşüldü. Ayrıca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin planlamalar da gündeme alındı.

Kış mevsimi trafik tedbirleri ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde yürütülecek uygulamalar toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, metruk binalara ilişkin yürütülen işlemler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülen faaliyetler de değerlendirilerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Toplantıda, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve etkin sunulması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasının önemine vurgu yapıldı. - SAMSUN

