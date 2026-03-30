Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Zalka'nın makineli tüfekle ateş açtığı görüldü. Bu durum, FIFA'nın İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uygulaması çağrılarını yeniden gündeme getirdi.

ASKERİ OPERASYONDA YER ALDIĞI İDDİASI

İsrail ordusu üniforması giyen Zalka'nın, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde makineli tüfekle ateş açtığı ve el bombası kullandığı görüldü. El Cezire tarafından doğrulanan videonun, İsrail'in güney Lübnan'daki askeri saldırılarından birine ait olduğu öne sürüldü.

FUTBOL DÜNYASINDAN TEPKİLER GELDİ

Filistinli futbol yetkilileri, Zalka'nın askeri operasyona katılımını "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, çok sayıda futbolsever ve uzman FIFA'yı harekete geçmeye çağırdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, oyuncunun eylemleri sert şekilde eleştirildi.

FIFA VE İSRAİL FEDERASYONU TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail Futbol Federasyonu'nun FIFA tarafından cezalandırılması yönündeki çağrılar yeniden yükseldi. FIFA Disiplin Kurulu'nun daha önce federasyonu ayrımcılık ihlalleri nedeniyle para cezasına çarptırdığı ancak askıya almadığı hatırlatıldı.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Bazı futbol otoriteleri ve taraftarlar, FIFA ve UEFA'nın İsrail konusunda yaptırım uygulamamasını eleştirerek, Rusya'ya uygulanan hızlı yaptırımlarla kıyaslama yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
