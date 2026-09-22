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Samsun Kavak'ta Gazze'deki çocuklara destek için uçurtmalar uçuruldu

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Samsun Kavak'ta Gazze'deki çocuklara destek için uçurtmalar uçuruldu
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Samsun Kavak'ta Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı. Çocuklar ve vatandaşlar, uçurtma uçurarak Gazze'deki çocuklara destek mesajı verdi.

Samsun'un Kavak ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocuklara dayanışma mesajı vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın-Gazze'ye Umut, Çocuklara Özgürlük" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, uçurtmalar uçurarak Gazze'deki çocuklara destek mesajı verdi.

Etkinlikte, çocukların savaş ve çatışmalardan uzak, barış ve güven içerisinde yaşayabileceği bir dünya temennisinde bulunuldu. Kavak semalarında uçurulan uçurtmalar, umut ve dayanışmanın simgesi oldu.

Organizasyonun, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve savaşlardan uzak, özgür bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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