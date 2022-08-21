Samsun haberi... Atakum Belediye Başkanı Deveci, Yurttaşla Kahvaltıda Buluştu

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, sağlık çalışanları ve ilçe sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Çakırlar Korusu'nda düzenlenen kahvaltı programında Atakum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Deveci, mahallelileri tek tek dinleyerek talep ve önerileri aldı. Deveci, buluşmada şöyle konuştu:

"Birtakım zorluklar var ama sistemi döndürmeye başladık. Atakum'da çok güzel şeyler oluyor. Mesela Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi kurduk. Oraya gidin ve mutlaka görün. Birçok meslek edindirme kursunun atölyeleri de bu binada yer alıyor. Üst katında kütüphane var. Yaklaşık 200 öğrenci, gece saatlerine kadar sınav dönemlerinde orada çalıştı. Öğrenciler, akşam oradan çıkınca WhatsApp'tan yazıyor, 'Başkanım teşekkür ederiz' diye. Mesela Gıda Bankası oluşturduk. Bugüne kadar 4 bin ailenin, Atakum Belediyesi bütçesinden bir kuruş çıkmadan, dayanışmayla tüm ev ihtiyaçlarını karşıladık. Pandemi döneminde 15 bin aileye ulaştık. Maddi olanağı olan ama koronavirüsten dolayı mutfağa gidip yemek yapamayan insanlara yetiştik. Bu dayanışma için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik ve yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tasarruf etmedik. 'Gerekirse çamurda yürüyelim ama insanlara dokunalım' dedik. Gecikmemizin nedenlerinden birisi de bu. Pandemi bütçesi, tahmin etmediğimiz bir bütçeydi."

Türkiye'den umut kesilmemesi gerektiğini söyleyen Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"1919'dan daha kötü değiliz. Atatürk, 1919'da Bandırma Vapuru'na bindiğinde Kuvayi Milliye birlikleri kurulmuştu. Herkesin, elinde tabancası, bıçağı, kazması, küreği; şehrinin, kasabasının kapısında bir araya gelmişlerdi ve düşmana 'Hadi buyur, kolaysa gel' diyorlardı. Orada biraz eksiğimiz var. Vicdanınızda, aklınızda Kuvayi Milliye birlikleri kurun. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in bir benzeri yok. Bizim gibi ülkelerde ne zaman bir dönüşüm ve kurtuluş olmuşsa en yakın örneği Mısır'da, Tahrir Meydanı'nda da görüldüğü gibi en önde hep kadınlar olmuş. 'A partisine, B partisine üye olun' demiyorum. Öyle bir derdim yok. Çocuklarınızın geleceğini ve üzerine bastığınız toprağımıza, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkalım."