Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu Göreve Başladı
Samsun Garnizon Komutanlığı'na atanan Tümgeneral Fethi Oltulu, görevine başlamasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Vali Tavlı, Oltulu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar temennisinde bulundu. Ziyarette Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan da hazır bulundu.
Samsun Garnizon Komutanlığı'na atanan Tümgeneral Fethi Oltulu, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Samsun'a atanan Tümgeneral Oltulu, göreve başlamasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Oltulu'ya ziyarette Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan da eşlik etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu'yu makamında ağırlayarak yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Tavlı, Oltulu'ya görevinde başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı