Samsun'daki Akdağ Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son günlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.
Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı, 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sömestir tatilinin son haftasında kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.