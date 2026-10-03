Samsun'da yılın Ahisi terzi Haşim Uzun, gençlere kaliteli iş yapmayı öğütledi

Samsun'da 60 yıldır terzilik yapan ve "yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki Haşim Uzun, Ahilik kültürünün temelinde dürüstlük, sözünde durmak ve kaliteli işçiliğin bulunduğunu belirterek genç meslektaşlarına, "İşinizi çok güzel yapacaksınız. Para sizi bulur, para sonraki hikaye" mesajını verdi.

Samsun Saathane Meydanı'nda hırdavat ve tuhafiyecilik yapan babasının yanında çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan Uzun'un terziliğe ilgisi, babasının dükkanının yanındaki terziyi merak etmesiyle başladı. İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren terzinin yanında vakit geçiren Uzun, ortaokul yıllarında da meslekten kopmadı.

"Bu işi de çok sevdim"

Terziliğe nasıl başladığını anlatan Uzun, "Babamın Samsun Saathane Meydanı'nda hırdavat ve tuhafiyeci olarak dükkanı vardı. Babam beni ilkokuldan çıktığımda hemen kendi dükkanına getirirdi. Yan tarafımızda terzi dükkanı vardı. Orada gidip takılıyordum. Daha sonra terziliğe merak sardım. İlkokul üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren terzinin yanında kalmaya başladım. Ortaokulda dahi yine terziliğe giderdim ve bu işi de çok sevdim. Zaten hala çok severek yapıyorum. Olağanüstü fazla seviyorum işimi" dedi.

Yıllar içinde kendisini geliştirerek özel dikim alanında uzmanlaşan Uzun, müşterilerinin ölçüsünü alıp kumaşı kestiğini, prova ve dikim işlemlerini de kendisinin yaptığını söyledi. Frak ve smokin gibi özel kıyafetler de diken Uzun, mesleğinde kaliteli işçiliğin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Özünüze, sözünüze sadık olmanız lazım"

Ahilik kültürünün kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Uzun, meslekte yıllarca emek vermenin yanı sıra kişinin karakteri ve yaşam tarzının da önemli olduğunu ifade etti. Uzun, "Bir kez Ahi seçilmek insana çok onur ve mutluluk veriyor. Yıllardır topladığınızı, yaptığınızı topluyorsunuz. Yaptığınız işin çok düzgün olması lazım. Kendinizin düzgün olması lazım. Yaşantınızın düzgün olması lazım. Yani bunların hepsi bir bütün. Onurlu bir insan olmanız lazım. Özünüze, sözünüze sadık olmanız lazım. Böyle olunca da arkasından güzel işler size geliyor" diye konuştu.

"Terzi Haşim Türkiye'yi tanır"

Samsun Adliye Sarayı karşısında dükkan açmasının ardından mesleki çevresinin genişlediğini belirten Uzun, bir dönem valilere de kıyafet diktiğini söyledi. Yaptığı işlerin zamanla şehir dışından da duyulduğunu anlatan Uzun, "Burada Adliye Sarayı'nın yanında, karşısında dükkan açınca, valilere iş yaptıktan sonra daha meşhur olduk. Bu sonra Türkiye'ye de yayıldı. Yani Terzi Haşim aşağı yukarı Türkiye'yi tanır" ifadelerini kullandı.

"İşinizi çok güzel yapacaksınız"

Terzilikte gençlerin ilgisinin azalmasından dolayı endişeli olduğunu dile getiren Uzun, bunun yalnızca terzilik için değil, birçok zanaat dalı için geçerli olduğunu söyledi. Uzun, "Maalesef gençlerimiz yatkın değil. Hiçbir zanaata iyi bakmıyorlar zaten. Sanayiye de gidip bakarsanız, sanayide çok güzel para kazanan meslek dalları var. Birçoğunun çırağı yoktur. Bu vahim bir durumdur. İyi bir modacı çok iyi para kazanabilir. Hangi şehirde olursanız olun ama mutlaka işinizi çok güzel yapacaksınız. Çok, olağanüstü güzel iş dikmeniz lazım. Para sizi bulur. Para sonraki hikaye" dedi.

Samsun'da özel dikim yapan terzi sayısının da oldukça azaldığını belirten Uzun, el emeğine dayalı mesleklerin yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, "Yani Samsun'da benimle birlikte herhalde 3-4 kişi var iş diken. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek sayılabilir. Ancak bu işi, yani el zanaatlarını yapan Amerika'da da var, Avrupa ülkelerinde de var. Hollanda'da var, Almanya'da var, Fransa'da var. Var, terzi var. Ama zannediyorum bir 15-20 yıl sonra artık bitmiş olur diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı