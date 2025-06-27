Samsun'da Yaya Geçitleri Ziyaret Edilmiyor: Bariyerler Yetersiz mi?

Samsun'da Yaya Geçitleri Ziyaret Edilmiyor: Bariyerler Yetersiz mi?
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Samsun'un 19 Mayıs Bulvarı'nda onarılan bariyerlere rağmen bazı yayalar yaya geçitlerini kullanmak yerine trafiğin yoğun olduğu alanda güvenliği tehlikeye atıyor. Yetkililer, kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.

Samsun'un en işlek arterlerinden biri olan 19 Mayıs Bulvarı'nda onarılan bariyerlere rağmen bazı yayalar, 90 ve 140 metre mesafedeki yaya geçitlerini kullanmak yerine, trafiğin yoğun olduğu yolda demir bariyerleri aşarak geçmeye devam ediyor.

İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ile Bulvar AVM arasındaki güzergahta yayaların, Mecidiye Alt Geçidi ve İç Kavşak yaya geçidine rağmen doğrudan yolun ortasındaki bariyerlerden atlamayı tercih etmesi hem kendi can güvenliklerini hem de sürücüleri tehlikeye atıyor.

Gece saatlerinde ekipler tarafından kırılan bariyerlerin onarımı tamamlandı. Demir kaynakla güçlendirilen bariyerler, yine de bazı vatandaşları durdurmaya yetmedi.

Yetkililer, can güvenliği için yaya geçitlerinin kullanılmasını önemle hatırlatırken, kural tanımayan davranışların kazalara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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