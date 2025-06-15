Samsun'da Vatandaş Kediyi Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Samsun'da Vatandaş Kediyi Heimlich Manevrası ile Kurtardı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir vatandaş, yediği kemikli tavuk parçasından dolayı nefes alamayan kediyi Heimlich manevrası ile hayata döndürdü. Bu unutulmaz anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da bir vatandaş, yediği kemikli tavuk parçasından dolayı nefes alamayan kediyi 'Heimlich manevrası' yaparak hayata döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahallesi Dr. Ata Giritli Caddesi'nde yaşanan olayda bir kedi yediği kemikli tavuk parçasından dolayı nefes alamadı. O sırada cadde üzerinde bulunan Selçuk Çavdar isimli vatandaş, bir kedinin çırpındığını fark etti. Kedinin yediği kemikli tavuk parçası nedeniyle nefes alamadığını gören Çavdar, zaman kaybetmeden müdahale etti. Kediye 'Heimlich manevrası' yapan Selçuk Çavdar, kediyi tekrar hayata döndürdü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafında kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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