Samsun'da Sosyal Hizmetler İçin Yenilikçi Projeler Hayata Geçiyor

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle sosyal hizmet alanında fark oluşturacak iki önemli projeyi hayata geçiriyor. İl Müdürlüğü personelinin mesleki kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen projelerin sözleşmeleri, 4 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen törenle imzalandı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Korunmaya Muhtaç Çocukları Destekleme Derneği arasında imzalanan sözleşmelerle birlikte, Samsun'da sosyal hizmetlerde yenilikçi bir dönem resmen başlamış oldu.

"Yenilikçi dönemin kapısını aralıyoruz"

İmza töreninde konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, projelerin Samsun'daki sosyal hizmet anlayışına yeni bir vizyon kazandıracağını belirterek, "Bu projeler, Samsun'da sosyal hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltecek, meslek elemanlarımızın değişen ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme yeteneğini güçlendirecektir. Bu iş birliği, vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunma misyonumuzda önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte bizlere destek veren OKA'ya teşekkür ediyorum" dedi.

İki farklı alanda kapsamlı eğitim ve destek

İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak hazırlanan projeler, iki farklı temada yürütülecek:

"Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Modeli Projesi": Samsun Korunmaya Muhtaç Çocukları Destekleme Derneği başvurusuyla, ASHİM ortaklığında hayata geçirilecek projede 100 meslek elemanına çocuk ve ailelerle yürütülen çalışmalarda oyun terapisi ve yaratıcı drama alanlarında eğitimler verilecek. Dernek Başkan Yardımcısı Yüksel Kıyak da imza töreninde yer aldı.

"Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi": Bu proje ise ASHİM personelinin vaka yönetimi, dijital sosyal hizmet ve sosyal girişimcilik konularında yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Her iki proje de 180 gün (6 ay) sürecek olup, katılımcılara yoğun eğitim ve danışmanlık desteği sunulacak.

Bu iki proje ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bölgedeki sosyal hizmet uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırarak, toplumsal fayda üretiminde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor. - SAMSUN