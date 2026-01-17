Haberler

Ayaz vurdu, fincanlar kış çayıyla doldu

Samsun'da dondurucu soğukların etkisiyle vatandaşlar, üst solunum yolu hastalıklarına karşı kış çayı ve ıhlamur tüketimine yoğun ilgi gösteriyor. Aktarların önünde uzun kuyruklar oluşurken, kış çayının hazır paketleri ve karışımları rağbet görüyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Samsun'da vatandaşlar kış çayına ilgi gösteriyor.

Havaların giderek soğumasıyla birlikte üst solunum yolu hastalıklarının sayısı da arttı. Vatandaşlar, doktorların tavsiyesi üzerine kendi önlemlerini almak adına ıhlamur ve kış çayı tüketimine önem veriyor. Bu nedenle aktarların yolunu tutan vatandaşlar, ıhlamurun yanı sıra kendi bildikleri kış çayı karışımını ya da 100'er gramlık hazır paketlerde satılan kış çaylarına rağbet ediyor.

Vatandaşların bu mevsimde en çok kış çayına rağbet gösterdiğini ifade eden aktar Recai Doğanay, "Bu havalarda kış çayına ilgi artıyor. Gribal enfeksiyonlar yayıldı. Öksürenlerin sayısı arttı. Boğaz enfeksiyonu geçirenler de çoğaldı. Bu yüzden kış çaylarına ilgi de arttı yani. Kış çayını hazır paketler halinde alanlar da var, burada karışım yaptıranlar da var. Kış çayının içerisinde ada çayı, papatya, zencefil, hatmi çiçeği, karanfil, zerdeçal, hibisküs gibi çiçek bitkileri var. Bu çaya ıhlamur da eklenebiliyor. Kış çayının 100 gramlık paketi 75 TL'den satılıyor. 1 yemek kaşığı kış çayından 2 su bardağı çay çıkabiliyor. Çiçek ıhlamurun kilosu da bin 500 TL'den satılıyor. Onu da genelde 100 gramlık paketler halinde alıp demliyorlar.

"Çiçekler uzun süre kaynatılmamalı"

Kış çayının nasıl demlenmesi gerektiği hakkında da bilgi veren Doğanay, "Kış çayı da ıhlamur gibi demlenebilir. Kaynatılarak da yapılıyor, demlenerek de yapılıyor. Bizim tavsiyemiz, önce suyu kaynatıyoruz. Su kaynadıktan sonra ıhlamuru veya kış çayı dediğimiz yapraksı bitkileri kaynamış suyun içine atıp bir iki dakika daha kaynatıp altını kapatmak. Suyun içerisinde uzun dakikalar kaynatılmasını tavsiye etmiyoruz. Su kaynadıktan sonra içine atıp bir iki dakika daha kaynatıp altını kapatmalarını ve 15 dakika kadar beklemeye bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu sürede aroması suya karışan çay limon sıkılarak veya sade olarak tüketilebilir" diye konuştu.

Bu mevsimde oldukça bol tüketilen kış çayı; ıhlamur, adaçayı, zencefil, kuşburnu, çubuk tarçın, karanfil, zerdeçal, rezene, nane, kakule, ekinezya ve mürver gibi bitkilerin karışımından hazırlanabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
