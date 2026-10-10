Samsun'da sağlık çalışanı Erdi Erol 17 yılda 3 milyon TL'lik lego koleksiyonu oluşturdu

Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki sağlık çalışanı Erdi Erol, 17 yıldır sürdürdüğü lego ve model araba tutkusunu koleksiyona dönüştürdü. Değeri 3 milyon TL'yi aşan koleksiyonunda yaklaşık bin model araba ile 500'e yakın lego seti bulunan Erol, çocuklara ücretsiz etkinlikler düzenleyerek lego sevgisini yeni nesillere aşılamaya çalışıyor.

Samsun'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Erdi Erol'un koleksiyon tutkusu, üniversite yıllarında model araba biriktirmesiyle başladı. Zamanla lego setlerine de ilgi duymaya başlayan Erol, yaklaşık 17 yılda geniş bir koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunun mevcut maliyetinin 3 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirten Erol, evinde yer kalmadığı için bazı lego setlerini ve model arabalarını kutularında muhafaza ettiğini, yapmayı bekleyen çok sayıda setinin de bulunduğunu söyledi.

"Çocuklara lego sevgisini aşılamaya çalışıyorum"

Kendi markasını kurduğunu anlatan Erdi Erol, çocuklarla ücretsiz etkinlikler gerçekleştirdiğini belirterek, "Çocuklarla eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Yakın çevremin çocuklarını kabul ediyorum. Lego tutkusunu ve sevgisini onlara da aşılamaya çalışıyorum" dedi.

Koleksiyonunda yaklaşık bin model araba ile 500'e yakın yapılmış ve yapılmayı bekleyen lego seti bulunduğunu ifade eden Erol, maddi açıdan en değerli parçalarının Eyfel Kulesi ve Titanik olduğunu dile getirdi.

Hedefi Karadeniz'e lego konseptli müze ve kafe kazandırmak

Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Erol, Karadeniz Bölgesi'nde lego konseptli bir kafe ve müze açmak istediğini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz Karadeniz Bölgesi'nde lego konseptli bir kafe, bir müze açmak. Alaçatı'da bunun bir örneği var. Ben de bunun Karadeniz versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Bunlar maddiyatla alakalı şeyler. Ben de kendi çapımda, emekleye emekleye bir şeyler yapıyorum. İnşallah güzel gidecek" diye konuştu.

"Çocukların el becerilerini geliştiriyor"

Çocukların legoya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Erol, lego ile uğraşmanın çocukların el becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti. Lego yapan çocukların hem büyüklerine hem de küçüklerine karşı saygı konusunda gelişim gösterdiğini dile getiren Erol, ailelere de imkanları doğrultusunda çocuklarını legoya yönlendirmelerini ve bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı