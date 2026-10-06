Haberler

Samsun'da sabah dolu tramvaya binemeyen öğrenci ve çalışanlar istasyonlarda bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da sabah dolu tramvaya binemeyen öğrenci ve çalışanlar istasyonlarda bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 07.30-09.00 arasında tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor; dolu araçlara binemeyen öğrenci ve çalışanlar istasyonlarda bekliyor. Bazı vatandaşların okula ve iş yerine geç kaldığı belirtiliyor; alınan 12 tramvaydan 3'ü kente getirildi, 2'si hizmette.

Samsun'da sabah saatlerinde tramvay yoğunluğu nedeniyle dolu araçlara binemeyen vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kalıyor.

Samsun'da öğrencilerin okula, çalışanların ise mesaiye gittiği 07.30-09.00 saatleri arasında tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor. İstasyonlara gelen vatandaşlar, dolu gelen tramvaylara binemeyince bir sonraki seferi beklemek zorunda kalıyor.

Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların okula ve iş yerlerine geç kaldığı belirtiliyor. Tramvay seferlerinde meydana gelen birkaç dakikalık gecikmelerin de istasyonlardaki yoğunluğu artırdığı görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'a kazandırılmak üzere alınan toplam 12 tramvaydan imalatı tamamlanan 3'ü kente getirildi. Bu tramvaylardan 2'si hizmete alınırken, 1'inin test sürüşleri devam ediyor.

Vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandığını ve doluluk nedeniyle birçok kez tramvaylara binemediklerini belirterek, yeni tramvayların bir an önce hizmete girmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü