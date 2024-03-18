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Samsun'da Ramazan davulcuları motosikletle sahura kaldırıyor

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Samsun'da Mahmut Özkösen ve Yaşar Kısmet, motosiklet üzerinde davul çalarak insanları sahura kaldırıyor. Davulcular, bu yöntemin daha eğlenceli olduğunu belirtiyor.

Samsun'da Ramazan davulcusu 2 kişi, motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde insanları sahura uyandırmak için davul çalan Mahmut Özkösen ve Yaşar Kısmet, sokak köpeklerinden ve mahallenin büyük olmasından dolayı farklı bir yola başvurdu. Yaşar Kısmet motosiklet sürerken, Mahmut Özkösen ise arka koltukta davul çalarak mani söylüyor. Bu sayede 1 saat 20 dakikada tüm mahalleyi dolaştıklarını söyleyen davulcular, insanları sahura kaldırmanın bu şekilde daha eğlenceli olduğunu söylediler.

Motosiklet arkasında davul çalan Mahmut Özkösen, "Hem köpekler bizi koşturuyor hem de yerimiz büyük olduğu için yetiştiremiyoruz. Ondan dolayı motosikletle çalmaya karar verdik. Yaklaşık 5 senedir bu işi yapıyoruz. Biz bu işi geleneğimiz sürsün diye yapıyoruz. İnsanların geleneğimizi unutmaması için yapıyoruz. Motosiklet üzerinde beni böyle görenler biraz tuhaf karşılıyorlar ama yine de eğlenceli oluyor. İyi karşılanıyoruz" dedi.

Motosikleti süren Yaşar Kısmet ise "Ben de arkadaşın şoförlüğünü yapıyorum. Köpekler olmasa zaman çok güzel geçecek. Onlar bizi korkutuyor. Milleti sahura kaldırabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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