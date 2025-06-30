Samsun'da Koruyucu Aile Günü Duygusal Anlara Sahne Oldu

Samsun'da Koruyucu Aile Günü Duygusal Anlara Sahne Oldu
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Samsun'da düzenlenen 'Kalbimizde Bir Çocuk Büyütelim mi?' adlı Koruyucu Aile Günü programında aileler, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak duygusal anlar yaşadı. Programda, koruyucu aile olmanın önemi ve gereklilikleri vurgulandı.

Samsun'da "Kalbimizde Bir Çocuk Büyütelim mi?" sloganıyla düzenlenen Koruyucu Aile Günü programında konuşan aileler, yaşadıkları deneyimleri aktarırken duygusal anlar yaşadı.

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, geleneksel aile yapısına vurgu yaptı. Muştu, "Çekirdek aile kavramı, bizim kültürümüzde olmayan ama zamanla yerleşen bir yapı. Oysa biz büyük bir milletiz. Bir zamanlar herkesin profesör, iş insanı çocukları vardı ama şimdi yaşlılar huzurevlerine kalıyor" dedi.

"Onlar bizim hayatımızı değiştirdi"

Koruyucu aile olan ve aynı zamanda AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı ise konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Sandıkcı, "Bir çocuğun hayatını değiştirelim derken, onlar bizim hayatımızı değiştirdi. Çok farklı, tarif edilmez bir duygu" ifadelerini kullandı.

Koruyucu ailelerden Hatice Malkoç da 1 yaşında teslim aldıkları çocuğun bugün üniversiteye gittiğini belirterek, "Biz onların sayesinde anne oluyoruz. Ben hiçbir zaman evladımı başkasının çocuğu gibi görmedim" diye konuştu.

Koruyucu aile olma kriterleri anlatıldı

Toplantıda sunum yapan Samsun Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili Hanife Elif Al, koruyucu aile olabilmek için gerekli şartları anlattı. Al, "25-65 yaş arasında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, düzenli gelire sahip olmak, sabıka kaydının ve çocuk için risk oluşturacak sağlık probleminin olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca koruyucu ailelere çocukların ihtiyaçları için devlet tarafından düzenli ödeme yapıldığını belirten Al, "Kurumlarımızda her türlü fiziki bakım mümkün ancak çocuklara veremediğimiz tek şey aile sevgisi. Koruyucu ailelik bu noktada çok kıymetli bir görev" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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