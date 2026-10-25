Samsun'da kimliğini unutan KPSS adaylarını polis, sınav merkezlerine ulaştırdı

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Samsun'da KPSS Ortaöğretim sınavına yetişmekte zorlanan ve kimliğini unutan adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) öncesinde, kimliklerini yanlarına almadıklarını fark eden adayların belgelerine ulaşmalarına yardımcı olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava geç kalma riski yaşayan adayları da sınav merkezlerine ulaştırdı.

Sınav telaşı yaşayan adayların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen polis ekipleri, adayların bu önemli günlerinde yanlarında oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı