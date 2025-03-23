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Samsun'da Kanserle Mücadele Eden Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kanserle Mücadele Eden Öğretmen Hayatını Kaybetti
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36 yaşındaki lise öğretmeni Ebru Hande Kılıç, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Eğitim camiasında sevilen bir isim olan Kılıç'ın ölümü, sevenlerini derinden üzdü. Cenazesi İlkadım'da toprağa verildi.

Samsun'da bir süredir kanser tedavisi gören 36 yaşındaki lise öğretmeni hayatını kaybetti.

Atakum ilçesindeki Atakum İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ebru Hande Kılıç, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji biriminde vefat etti. Eğitim camiası tarafından sevilen öğretmenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Evli olduğu öğrenilen genç öğretmenin cenazesi, İlkadım ilçesindeki Hastanebaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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