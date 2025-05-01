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Samsun'da İşyerine Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı

Samsun'da İşyerine Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen iki kişi, polisin hızlı müdahalesi ile yakalandı. Olayda, işyerine tüfekle ateş açıldıktan sonra kaçan şüpheliler Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Saldırıda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İşyerini kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen İ.A. ve U.D. (25), A.A.'ya ait işyerine tüfekle 4 el ateş ettikten sonra geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla, olayda kullanılan tüfekle birlikte iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, kurşunlama sonrası olay yerinde çıkan kavgada E.Ö. isimli şahsın, Muhammet Ali Özdemir'in kafasında şişe kırması sonucu Özdemir ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ali Özdemir, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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