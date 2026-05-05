Samsun'da Hastane Arazilerinin Özelleştirilmesine Tepki: "Çünkü Söz Verdiler, 'Ne Var Ne Yok Satacağız' Dediler"

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un İlkadım ilçesinde, yıllardır sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi'nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına, "Burası Samsun'un tam merkezi. Dakikalar içerisinde bu hastaneye müracaat söz konusu. Bu hastanenin yerine aynı konumda yeni bir sağlık tesisi yapılabilirdi ama bunu yapmadılar" sözleriyle tepki gösterdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ise, "Vatandaş bir ekmek alamaz hale gelmişken, şehir hastanesine nasıl gidecek? Taksiyle mi, özel araçla mı? Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yıllardır kent merkezi ve çevre illere sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi'nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karar, hastane önünde protesto edildi.

CHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, burada yaptığı açıklamada Gazi Devlet Hastanesi'nde yıllardır İlkadım'daki yurttaşların tedavilerini gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlkadım'da sağlık gücünü taşıyan hastanelerden bir tanesidir. Bir kararname ile Gazi Devlet Hastanesi özelleştirme kapsamına alındı. Yine diğer satılmak istenen, Kamil Furtun'un adını taşıyan hastanemiz, yanında koruluk ve yeşil alanla birlikte satılmaya çalışılıyor. Alanında binlerce, belki de on binlerce hemşerimize şifa dağıtmış olan hastanemizin adındaki şehit doktorumuza saygısızlıktır bu özelleştirme. Şimdi bu hastanelerde verilen hizmet kilometrelerce uzaklıkta 'şehir hastanesinde verilecektir' diyorlar. Samsun halkı araçla bile onlarca dakika mesafede olan şehir hastanesine tedavi olmaya mahküm ediliyor. Şehir merkezi hastanesiz bırakılıyor. Bu bir kamu yararı projesi değil, bu açıkça bir imar rantı operasyonudur. İlkadım'a ait, halkına ait olan bu alanlar özelleştirilerek bir avuç kişiye peşkeş çekilmek istenmektedir."

"Söz verdiler, 'Ne var ne yok satacağız' dediler"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da 6'sı Samsun'da olmak üzere Türkiye genelinde 71 hastane arazisinin özelleştirme kapsamına alındığını ifade ederek, "Bir önceki kararlarla birlikte baktığımızda 126 tane sağlık tesisi, Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılmış tesisler özelleştirme marifetiyle satılığa çıkarıldı. Çünkü söz verdiler, 'ne var ne yok satacağız' dediler. Buna İlkadım, Samsun ve Türkiye'deki vatandaşlarımız itiraz ediyor. Burası Samsun'un tam merkezi. Dakikalar içerisinde bu hastaneye müracaat söz konusu. Bu hastanenin yerine aynı konumda yeni bir sağlık tesisi yapılabilirdi ama bunu yapmadılar" diye konuştu.

"Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor"

CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ise "İlkadım'ın merkezinde nitelikli, ücretsiz sağlık hizmetine ihtiyaç vardır. Ben bu hastanede 4 yıl görev yaptım, acil nöbet tuttum. Karda çıplak ayakla babasını getirip saniyelerle hayata döndüren insanları gördüm. Bu insanlar burada hayata tutundu. Şehir hastanesine ulaşımın nasıl olacağı bile net değil. Vatandaş bir ekmek alamaz hale gelmişken, şehir hastanesine nasıl gidecek? Taksiyle mi, özel araçla mı? Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor. Biz özel hastaneler olmasın demiyoruz ama önceliğimiz ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine erişimdir" dedi.

