Samsun'da Filistinli Çocuklar İçin Barış Etkinliği Düzenlendi

Gazze'de savaşın ortasında kalan çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte, çocuklar Filistinli yaşıtlarının yaşadığı acıları resimleriyle anlattı.

Etkinlikte minik katılımcılar, "Bombalar değil, kitaplar konuşsun" ve "Savaşlar değil, barış kazansın" mesajlarını renkli kalemleriyle kağıda döktü. Çocuklar, Gazze'deki kardeşlerinin yaşadığı zorlukları unutmamak ve barış çağrısı yapmak amacıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda okunan basın açıklamasında, "Biz çocuklar bile barış istiyoruz. Savaşsız bir dünya olsun. Kavgalar, bombalar değil; gülüşler çoğalsın. Ama biliyorum ki zulme sessiz kalmak da zulümdür. ve biz çocuklar bile bu adaletsizliğe artık dayanamıyoruz. Bombalar değil, kitaplar konuşsun istiyoruz. Savaşlar değil, barış kazansın" ifadeleri yer aldı.

Etkinlik alanında ayrıca Gazze yararına ürün stantları kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlardan elde edilen gelir, Filistinli çocuklara destek amacıyla kullanılacak.

Etkinlik sonunda çocukların çizdiği resimlerin, Gazze'deki çocuklara moral ve dayanışma göstergesi olarak sergilenmesi planlanıyor. - SAMSUN