Samsun'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli şehitler için yürüyüş düzenlendi

Samsun'da yüzlerce vatandaş, düzenlenen suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli şehitler için yürüdü.

"Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" sloganıyla düzenlenen eylem, Saathane Meydanı'nda Kubbet-üs-Sahra maketinin etrafında toplanılmasıyla başladı. Vatandaşlar İsrail'in Filistin'deki katliamlarına dikkat çeken temsili tabut ve kanlı çocuk kundaklarıyla yürüyüşe geçti. "Katil İsrail Filistin'den defol" diye haykıran vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet ve Mecidiye Caddeleri istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve burada bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında İslam ülkeleri, İsrail'in işgal ve katliamlarına karşı birlikte duruş göstermeye çağrılarak, "Bosna'da, Karabağ'da, Yemen'de ve nice İslam ülkesinde yaşananlar bugün de Gazze'de tekrar etmektedir. İnsanlığın vicdanının ve uluslararası hukuk ilkelerinin yok sayılarak işlendiği bu katliamlar şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İsrail barışı huzuru ve uluslararası hukuku hedef alarak tüm dünyayı büyük bir kaosa sürüklemektedir. İsrail'in yegane hedefi bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmaktır. Bu zulme göz yumanlar siyonizmin bir sonraki hedefi olduğunu unutmamalıdır. İslam ülkeleri için birlik ve beraberlikten başka çıkar yol yoktur. Batı'nın ve siyonist rejimin böl parçala yönet stratejisine karşı birlik, bütünlük ve cesaret anlayışı dışında kurtuluşta olmayacaktır. Filistin davası hepimizin davasıdır ve zafer Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır. Nehirden denize Filistin bir hayal değildir ve bir hakikattir. ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir" denildi. - SAMSUN