Samsun'da eğitim camiasının acı günü: 2 öğretmen hayatını kaybetti Yerel Haberler Samsun'da görev yapan sınıf öğretmelerinden Pınar Piyale(50) kansere, Sevla Albayrak(51) ise beyin tümörüne yenik düştü. Samsun'da görev yapan sınıf öğretmelerinden Pınar Piyale(50) kansere, Sevla Albayrak(51) ise beyin tümörüne yenik düştü. Aynı gün vefat eden 2 kadın öğretmen eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Toybelen İlkokulu sınıf öğretmeni Pınar Piyale, yakalandığı yemek borusu kanserinden hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü kanseri yenemeyen 18 yıllık sınıf öğretmeni, sevenlerini derinden üzdü. Pınar öğretmenin bekar olduğu bildirildi. Canik Dereler İlkokulu sınıf öğretmeni Sevla Albayrak ise 4 aydır tedavi gördüğü hastanede beyin tümörüne yenik düştü. Sevla Albayrak'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Toybelen Samsun Yerel Haberler

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