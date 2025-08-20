Samsun'da Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Toplantı Yapıldı

Samsun'da Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Toplantı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar, ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın katılımıyla değerlendirildi. Toplantıda, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) ile ilgili altyapı, üstyapı çalışmaları ve sosyal faaliyetler ele alındı.

Samsun'da mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla değerlendirildi.

ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, beraberindeki heyetle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi(METİP) alanlarının altyapı ve üstyapı çalışmaları, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile il ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Çalışmalara; ILO Türkiye Kıdemli İdari İlişkiler Sorumlusu Houtan Houmayounpour, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzmanı Enis Şahbaz, Kıdemli Proje Koordinatörleri Ayşegül Özbek Kansu, Fatma Gelir Ünal, Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Burcu Kabil, İletişim Uzmanı Esra İzen, Proje Asistanı Ceren Berkkan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.