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Samsun'da Boşanma Sayıları Arttı, Evlilikler Düştü

Samsun'da Boşanma Sayıları Arttı, Evlilikler Düştü
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TÜİK verilerine göre Samsun'da 2023'e göre boşanma sayıları artarken, evlenme sayıları azaldı. 2024'te 8,917 çift evlenirken, 2,834 çift boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da geçen yıla oranla boşanma sayıları arttı, evlilik sayıları azaldı.

TÜİK, evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken, 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti. Ülke genelinin aksine Samsun'da evlenme sayıları önceki yıla oranla düştü.

Samsun'da 2023 yılında 9 bin 70 çift evlenirken, 2024'te evlenen çiftin sayısı 8 bin 917'de kaldı. 2023'te 2 bin 747 çift boşanırken, 2024'te ise bu sayı 2 bin 834 olarak açıklandı. Kaba evlenme hızının binde 6,46 olduğu Samsun'da kaba boşanma hızı ise binde 2,05 olarak ifade edildi.

İlk evlenme yaşı önceki yıla göre arttı. Samsun'da 2023 yılında erkeklerde 27,4 olurken, 2024'te 28,1 yaşa yükseldi. Kadınlarda 2023'te 25,7 olan ilk evlenme yaşı da 2024'te 25,9 yaşa çıktı. Öte yandan Samsun'da boşananların arasında en fazla yaş aralığında olan kesim 531 boşanma ile 35-39 yaş arasındaki çiftlerde oldu. Ayrıca Samsun'da yaşanan 2 bin 834 boşanma olayının 422'sinde erkeğin yaşı kadından küçük, 271'inde ise eşit yaşta olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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