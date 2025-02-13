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Samsun'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Samsun'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
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Berat Kandili, Samsun'da camilerde dualarla ve mevlit programlarıyla idrak edildi. Büyük Camii'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar geceyi namaz ve dualarla geçirdi. Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Samsun'da Ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Samsun'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Berat Kandili dolayısıyla İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Camiinde mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.Berat Kandili'nde camileri dolduran vatandaşlar, geceyi idrak etmek adına namaz kılıp dualar etti.

Berat kandili münasebetiyle farklı kurumlar vatandaşlara ikramlarda bulundu. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bin 500 kişiye salep ve kandil simidi dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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