Samsun'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, hareketliliğe dikkat çekmek için açık hava etkinliği düzenlendi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, hedeflerinin sağlıklı, sürdürülebilir ve bilinçli bir kent hayatı olduğunu söyledi.

STSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, hareketliliğe dikkat çekmek için açık hava etkinliği düzenledi. Samsun limanı girişi önünden başlayan etkinliğe, her yaştan büyük ilgi oldu. Etkinliğe kimi bisikletiyle kimi kaykayları ile kimi de scooterları ile katıldı. Etkinlik, Hareket ve Antrenman Bilimi Uzmanı Canan Özyurt rehberliğinde yapılan ısınma egzersizleriyle başladı. Katılımcılar daha sonra hep birlikte sahil güzergahında yürüyüşe geçti.

Sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ulaşım için yürüdüler

Doğu Park Sahil Yolu boyunca yaklaşık iki kilometre yürüyen grup, yürüyüşünü tamamladı. Etkinliğin sonunda Canan Özyurt, hareketin beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dair bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Temsilcisi Selim Yılmaz'ın, şehir içi ulaşımda bisikletin önemi ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri üzerine yaptığı konuşmayla sona erdi.

Düzenledikleri etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kentlerde sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik farkındalık oluşturmak adına önemli bir girişim olduğunu vurguladı.

"Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir ve bilinçli bir kent yaşamı"

Programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Murzioğlu, "Avrupa Hareketlilik Haftası, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getiren ve şehirleri ulaşım konusunda harekete geçmeye teşvik eden bir girişimdir. Biz de bu kapsamda, bilgi merkezleri ağı ile ilk defa etkinliklere katıldık. Sürdürülebilir kent yaşamı ve ulaşım hakkında farkındalık oluşturmak istedik. Büyük şehirlerde yaşamak; avantajların yanı sıra, fiziksel ve psikolojik pek çok dezavantajı da beraberinde getiriyor. Giderek artan şehir nüfusu, trafik yoğunluğu, gürültü ve hava kirliliği gibi sorunlar yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. Biz de bu nedenle, trafiğe kapalı, güvenli ve dikkat çekici bir güzergah seçerek yürüyüş düzenledik. Etkinlik boyunca katılımcıların farkındalık düzeyinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dair bilgiler edinmesini amaçladık" diye konuştu. - SAMSUN