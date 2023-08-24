Samsun'da atama ve görev değişiklikleri

Samsun'da 1 vali yardımcısı ve 6 kaymakamın görev yeni değişirken, İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar atandı.

Samsun'da 1 vali yardımcısı ve 6 kaymakamın görev yeni değişirken, İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar atandı. Samsun İl Jandarma Komutanı da Hatay'a tayin edildi.

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar sonucunda Samsun'da 1 vali yardımcısı, 6 kaymakam ve 1 hukuk müşavirinin yeri değişirken, Samsun ve Hatay İl Jandarma Komutanları da becayiş yaptı.

24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Samsun Vali Yardımcısı Hasan Özturk Kocaeli-Kartepe Kaymakamı, Samsun-İlkadım Kaymakamı İbrahım Keklik Aydın-Kuşadası Kaymakamı, Samsun-Canik Kaymakamı Mahmut Halal İzmir Balçova Kaymakamı, Samsun-Alacam Kaymakamı Fikret Zaman Kütahya Vali Yardımcısı, Samsun-Ladik Kaymakamı Ahmet Rasıt Orhan Ağrı Vali Yardımcısı, Samsun-Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz Giresun Vali Yardımcısı, Samsun Valiliği Hukuk Müşaviri Bahar Kaya Gümüşhane Vali Yardımcısı, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atandı. Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever de Hatay İl Jandarma Komutanı oldu.

Samsun'a yapılan atamalar

Mardin-Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu Samsun Vali Yardımcısı, Antalya-Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir Samsun-İlkadım Kaymakamı, Osmaniye-Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır Samsun-Canik Kaymakamı, Edirne-Suloğlu Kaymakamı Ozgür Kaya Samsun-Vezirköprü Kaymakamı, Van-Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayahası Samsun-Alaçam Kaymakamı, Hatay İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar Samsun İl Jandarma Komutanı oldu. Samun-Ladik Kaymakamlığı görevine ise henüz bir atama yapılmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki terfi ve atama kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Hatay İl Jandarma Komutanı Mustafa Bahçepınar, Samsun İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Samsun İl jandarma Komutanı Ömer Ersever de Hatay İl Jandarma Komutanı olarak tayin edildi.

1972 yılında Kırıkkale'de doğan Bahçepınar, evli ve bir çocuk babası. - SAMSUN