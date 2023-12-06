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Samsun'da 94 yaşındaki şemsiye tamircisi büyük ilgi görüyor

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Samsun'un tek şemsiye tamircisi olan 94 yaşındaki Dursun Yıldız, vatandaşların sırasını beklemek için kuyruğa girmesine neden oluyor. Yıldız, 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyor ve sağlığı yerinde olmasına rağmen günde onlarca şemsiye tamir ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar, şehrin tek şemsiye tamircisi olan 94 yaşındaki Dursun Yıldız'ın başında kendilerine sıra gelmesi için kuyrukta bekliyorlar.

Dursun Yıldız, Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyor. 94 yaşında olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, büyük bir aşkla mesleğini icra ediyor. Mesleğinin Samsun'daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Yıldız, yaşıtlarına taş çıkarır bir vaziyette gözlüksüz olarak ipliği iğneye geçirip günde onlarca şemsiye tamir ediyor. Vatandaşlar kendilerine sıra gelmesi için 94 yaşındaki Dursun Yıldız'ın başında sıra bekliyorlar.

"Toplum olarak çalışmaya ihtiyacımız var, boş gezmekle olmaz"

Yaşına rağmen çalışmaktan zevk duyduğunu ve boş oturmayı sevmediğini dile getiren Dursun Yıldız, "94 yaşındayım. Şemsiye tamirine devam ediyorum. Benden başka da Samsun'da şemsiye tamir eden yok. Günde birçok şemsiye tamir için geliyor ama hepsine bakamıyorum. Her zaman iş oluyor. Gençler iş beğenmiyor. Ailelerinin emekli parasından geçinmeye çalışıyorlar. Bu yaşımda ipliği gözlüksüz iğneye takıyorum. Toplum olarak çalışmaya ihtiyacımız var. Boş gezmekle olmaz" dedi.

Dursun Yıldız, gençlerin kötü alışkanlık yerine bir işte çalışarak kendilerini meşgul etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok"

İl genelinde başka şemsiye tamircisinin olmadığına dikkat çeken müşteriler, "Samsun'da başka şemsiye tamir eden yok. Dursun amcamız 94 yaşında şemsiye tamir ediyor. Bu yaşında gerçekten çok formda. Onun yaşındakiler birçok işini kendi halledemiyor" diye konuştu.

Şemsiye tamiri için sırada bekleyen diğer müşteriler ise "Dedemizin bu yaşta çalışması gençlere örnek olmalı. İşini de iyi yapıyor. Samsun'da tek şemsiye tamircisi olduğu için herkes şemsiyesini ona getiriyor. İnşallah bizim şemsiyelerimizi de yapacak" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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