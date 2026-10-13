Samsun'da 5 yıl 5 ay vali yardımcılığı yapan Emin Çolak vefat etti

Samsun'da 5 yıl 5 ay boyunca vali yardımcılığı görevinde bulunan Emin Çolak, hayatını kaybetti.

Aslen Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden olan Emin Çolak, 27 Temmuz 2020'de 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevinden Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanmış ve yaş haddinden emekli olana kadar aralıksız olarak Samsun'a hizmet etmişti. Çolak, 31 Aralık 2025 itibarıyla Samsun Vali Yardımcılığı görevinden emekliye ayrılmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Çolak'ın vefat haberini Canik Kaymakamı Şeref Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu. Duygusal bir mesaj paylaşan Aydın, "Emin Abi de bu fani alemden ebedi aleme göçtü. Nezaket sahibi, çalışkan, işinde ciddi bir meslek büyüğümüzdü. Emekliliğinin yılı bile dolmamıştı daha Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mülki idare camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun olan merhum Çolak, meslek hayatında sırasıyla Kayseri Yahyalı Kaymakam Vekilliği, Muğla Dalaman Kaymakam Vekilliği, Isparta Senirkent Kaymakamlığı, Kırşehir Akçakent Kaymakamlığı, Kars Vali Yardımcılığı, Elazığ Vali Yardımcılığı, Konya Karapınar Kaymakamlığı, Samsun Alaçam Kaymakamlığı, Kırşehir Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Sakarya Vali Yardımcılığı, İstanbul Vali Yardımcılığı, Ankara Vali Yardımcılığı ve son olarak Samsun Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Emin Çolak'ın cenazesi, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kızılca Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızılca köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı