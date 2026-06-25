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Samsun'da 2025'te 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti: Yüzde 55'i erkek

Samsun'da 2025'te 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti: Yüzde 55'i erkek
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TÜİK verilerine göre Samsun'da 2025 yılında 5 bin 393 erkek, 4 bin 412 kadın olmak üzere toplam 9 bin 805 kişi vefat etti. En fazla ölüm 75 yaş ve üzerinde görülürken, kaba ölüm hızı binde 7,1 ile geçen yılla aynı kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2025 yılında 5 bin 393 erkek, 4 bin 412 kadın olmak üzere toplam 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK, ölüm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Samsun'da 2025 yılında erkek ölümü daha fazla gerçekleşti. 9 bin 805 vefatın 5 bin 393'ünü erkekler, 4 bin 412'sini ise kadınlar oluşturdu. Samsun'da ölümlerin sayısı 2024 yılına göre 45 kişi arttı.

Samsun'daki ölümlerin yaşına bakıldığında ise en çok ölüm 75 yaş ve üzerinde yaşandı. Bu yaş skalasında 5 bin 322 ölüm gerçekleşirken, bir yaşına girmemiş 80 kişi, 1-4 yaş aralığında 15 kişi, 5-9 yaş aralığında 13 kişi, 10-14 yaş aralığında 16 kişi, 15-19 yaş aralığında 41 kişi, 20-24 yaş aralığında 51 kişi, 25-29 yaş aralığında 49 kişi, 30-34 yaş aralığında 64 kişi, 35-39 yaş aralığında 82 kişi, 40-44 yaş aralığında 129 kişi, 45-49 yaş aralığında 192 kişi, 50-54 yaş aralığında 270 kişi, 55-59 yaş aralığında 441 kişi, 60-64 yaş aralığında 741 kişi, 65-69 yaş aralığında bin 28 kişi ve 70-74 yaş aralığında ise bin 271 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Samsun'da kaba ölüm hızı geçen yıla oranla değişmedi. 2024 yılında da binde 7,1 olan kaba ölüm hızı 2025 yılında da aynı kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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