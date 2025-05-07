Samsun'da 2024 Yılında 24 Bin 702 Trafik Kazası: 101 Ölü, 7 Bin 441 Yaralı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılında Samsun'da meydana gelen 24 bin 702 karayolu trafik kazasında toplam 101 kişinin öldüğünü, 7 bin 441 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Türkiye karayolu ağında 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172 adedi maddi hasarlı, 266 bin 855 adedi ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Yıl içinde yaşanan ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 adet ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2024 yılında bir günde ortalama 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve bin 55 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de son on yılda karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı.

Samsun'da 2024 yılında trafik kazaları sonucu 101 kişi öldü, 7 bin 441 kişi de yaralandı

Samsun'da 2024 yılında 24 bin 702 karayolu trafik kazası kayıtlara geçti. O dönemde 496 bin 984 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu Samsun'da 5 bin 117 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 28 kişi kaza yerinde 73 kişi kaza sonrasında olmak üzere toplam 101 kişi hayatını kaybetti. Toplam 7 bin 441 kişi de meydana gelen trafik kazalarında yaralı olarak kayıtlara geçti.

2024'te en çok trafik kazasının yaşandığı 12. il Samsun oldu

Öte yandan 2024'te en çok trafik kazasının yaşandığı 12. il Samsun oldu. Türkiye'de en çok trafik kazası 351 bin 729 kaza ile İstanbul'da kayıtlara geçerken, Samsun ise 24 bin 702 ayrı kaza ile Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Mersin, Kayseri ve Gaziantep'in ardından 12. sırada yer aldı. - SAMSUN